На Украине увидели в новой стратегии Зеленского призыв готовиться к партизанской войне
Подписанный главой государства документ предполагает вступление в НАТО и сопротивление внешней агрессии.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский подписанием новой национальной стратегии безопасности поручил населению готовиться к партизанской войне. На скрытый посыл главы государства указало издание "Страна.ua".
Журналисты обратили внимание, что в документе делается упор на милитаризацию граждан. По их мнению, в основе стратегии лежит ведение всенародной войны — не только общевойсковой, но и партизанской. На то наталкивают особые фразы. Так, словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, "территориальная оборона" — 34 раза, НАТО — 19 раз.
"Мощная территориальная оборона, которая во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороны Украины всенародного характера", — гласит один из отрывков стратегии.
Стратегия, подписанная Зеленским, подразумевает членство в Североатлантическом альянсе, прекращение "оккупации" части Украины и противодействие агрессии. Документом предполагается, что "Российская Федерация остаётся военным противником" Киева.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия хочет "уничтожить" страну и может выдвинуть к ней территориальные и другие претензии.
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