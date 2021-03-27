На Украине увидели в новой стратегии Зеленского призыв готовиться к партизанской войне

Журналисты обратили внимание, что в документе делается упор на милитаризацию граждан. По их мнению, в основе стратегии лежит ведение всенародной войны — не только общевойсковой, но и партизанской. На то наталкивают особые фразы. Так, словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, "территориальная оборона" — 34 раза, НАТО — 19 раз.