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На Украине увидели в новой стратегии Зеленского призыв готовиться к партизанской войне

Подписанный главой государства документ предполагает вступление в НАТО и сопротивление внешней агрессии.

27 марта 2021, 03:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLltF_4B5Et/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписанием новой национальной стратегии безопасности поручил населению готовиться к партизанской войне. На скрытый посыл главы государства указало издание "Страна.ua".

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Журналисты обратили внимание, что в документе делается упор на милитаризацию граждан. По их мнению, в основе стратегии лежит ведение всенародной войны — не только общевойсковой, но и партизанской. На то наталкивают особые фразы. Так, словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, "территориальная оборона" — 34 раза, НАТО — 19 раз.

"Мощная территориальная оборона, которая во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороны Украины всенародного характера", — гласит один из отрывков стратегии.

Стратегия, подписанная Зеленским, подразумевает членство в Североатлантическом альянсе, прекращение "оккупации" части Украины и противодействие агрессии. Документом предполагается, что "Российская Федерация остаётся военным противником" Киева.

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия хочет "уничтожить" страну и может выдвинуть к ней территориальные и другие претензии.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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