Кравчук приписал России стремление "уничтожить" Украину

Первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия хочет "уничтожить" страну и может выдвинуть к ней территориальные и другие претензии.

"К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии... Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", — заявил экс-лидер Незалежной в эфире телеканала "Украина".

По мнению Кравчука, Россия продолжает придерживаться своей основной позиции, которая включает Украину в сферу стратегических интересов Москвы. Политик при этом приписал России вину в обстреле под Горловкой, произошедшем накануне. Он призвал мировое сообщество вмешаться и оказать на Москву давление — вплоть до новых санкций.

Напомним, 26 марта штаб Операции объединённых сил (ООС) Украины сообщил, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибло четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В ДНР опровергли эти заявления. Военное ведомство республики полагает, что силовики подорвались на минных заграждениях по халатности командиров.

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