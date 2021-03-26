В Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске

В Вологде глыба льда рухнула прямо на детскую коляску и перевернула её, восьмимесячная девочка получила травму головы. По факту случившегося возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл на улице Козленской около 17 часов 26 марта. Мать гуляла возле дома, когда с крыши упал кусок наледи. Малышку доставили в больницу. Администрация города сообщила, что у пострадавшей был диагностирован разрыв уздечки верхней губы. В мэрии уточнили, что обслуживанием девятиэтажного дома занимается управляющая компания "Стройтехник". По словам её представителей, снега на крыше нет, а лёд упал с козырька одного из балконов.

После случившегося в городе пройдёт внеплановая проверка деятельности управляющих компаний. За предыдущую неделю инспекторами было выявлено 158 нарушений правил благоустройства, из них 18 касаются сосулек и наледи на крышах. В связи с произошедшей ситуацией дома, где обнаружены нарушения, будут проверены в экстренном порядке, до окончания срока, данного на исправления.

Ранее огромная снежная глыба рухнула на маленькую девочку в Северодвинске. К счастью, ребёнок не пострадал и отделался лёгким испугом.

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