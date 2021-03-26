Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Новой Москве возросло до пяти
Из-под обломков достали мужчину, которого прижало бетонной плитой.
Фото © ГУ МЧС России по г. Москве
Число пострадавших в результате взрыва и обрушения в частном жилом доме в Новой Москве увеличилось до пяти. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В результате пострадали четверо мужчин и один ребёнок, все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами", — уточнила она.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Выясняются причины взрыва.
Напомним, жилой дом в поселении Московский обрушился после взрыва газового баллона. Первым из-под обломков достали мужчину лет 50 на вид. Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.
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