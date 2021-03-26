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Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Новой Москве возросло до пяти

Из-под обломков достали мужчину, которого прижало бетонной плитой.

26 марта 2021, 22:35
<p>Фото © ГУ МЧС России по г. Москве</p>

Фото © ГУ МЧС России по г. Москве

Число пострадавших в результате взрыва и обрушения в частном жилом доме в Новой Москве увеличилось до пяти. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"В результате пострадали четверо мужчин и один ребёнок, все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами", — уточнила она.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Выясняются причины взрыва.

Лайф публикует видео спасательных работ на месте взрыва и обрушения дома в Новой Москве

Лайф публикует видео спасательных работ на месте взрыва и обрушения дома в Новой Москве

Напомним, жилой дом в поселении Московский обрушился после взрыва газового баллона. Первым из-под обломков достали мужчину лет 50 на вид. Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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