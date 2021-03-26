"Криков никто не услышал": В Подмосковье ребёнок застрял в лифте на всю ночь, пока его искали волонтёры
Почему-то никто из жителей дома не обратил внимания на то, что кабина застряла на 20-м этаже в аварийном режиме.
Фото © Pixabay
В подмосковной Балашихе восьмилетний мальчик всю ночь провёл заблокированным в лифте, пока волонтёры прочёсывали улицы в попытках его найти. Об этом сообщил телеканал "360".
Школьник застрял в кабине без телефона и просидел там с вечера до раннего утра. По каким-то причинам внутри не работала кнопка связи с диспетчером, а местные жители не обратили внимания, что один из подъёмников сломался. В лифте произошёл сбой, он вместо шестого этажа уехал на технический 20-й, не реагировал на попытки открыть двери и простоял там в аварийном режиме всё это время.
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"У мальчика не было мобильного телефона, и его криков через лифтовый тамбур никто не услышал. Вечером, когда родители спохватились и начали поиски, никто из жильцов не обратил внимания, что лифт стоит на 20-м этаже в аварийном режиме, и мальчика искали где угодно, кроме как в подъезде", — рассказал глава управляющей компании "Фасад" Асхат Зарипов.
Ребёнка обнаружили около четырёх часов утра, а в лифт он вошёл в 18:15 накануне, 23 марта. Школьника доставали из кабины техники и спасатели МЧС, они обесточили лифт и открыли его специнструментом.
Представитель УК объяснил, что лифты находятся в ведении другой обслуживающей организации-подрядчика, поэтому управляющая компания не сразу заметила, что один из них застрял.
Жильцы же рассказали, что всё же заметили неполадки и обратились в управляющую компанию, но там на это не отреагировали. В ответ на это Зарипов заявил, что все сотрудники присутствуют в общедомовом чате, однако никаких сообщений о поломке подъёмника там не появлялось.
Ранее Лайф сообщал, что москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта.
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