Муж Бородиной намекнул поклонникам на беременность супруги

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул на беременность супруги. Бизнесмена завалили вопросами о пополнении в семье после публикации фото из аэропорта Шереметьево, сообщает портал "Дни.ру".

На снимке у телеведущей подписчики приметили округлившийся живот. На их многочисленные вопросы о том, ждёт ли пара ребёнка, Омаров лаконично ответил: "Да". Однако от дальнейших разъяснений воздержался. Комментаторы же начали активно поздравлять семью с пополнением, но у некоторых остались сомнения. Ответ Курбана они посчитали шуткой, а якобы заметный живот — неудачным ракурсом и объёмным свитером.

Ксюш,у тебя как будто пузико. Ты беременна? lena_krassa_

Поздравляю вашу семью с новым чудом сладким! Молодцы. Красивая пара, дарите миру красоту sa_manci

Ой, не могу. Вчера не беременна, а сегодня уже с пузом! klimochkina.ekaterina

Правда, супругу Бородиной удалось отвлечь поклонников от темы беременности. Он не сообщил, куда пара направляется из Шереметьево, и предложил следить за обновлениями в сториз.

Комментаторы начали гадать, куда же собралась звёздная семья. Звучали предположения, что в Крым, на Мальдивы, в Германию, на родину Курбана, Дагестан, и многие другие. Оказалось, что муж и жена улетели в Стамбул. Там супруг устроил для Ксюши романтический уик-энд в дорогом отеле, фотографиями он поделился в сториз. Пара гуляла по улицам города, пробовала изысканные блюда в ресторанах, а вечером любимый подарил телеведущей букет цветов под звуки уличного оркестра.

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