"Пропадает по ночам, пахнет сигаретами": Отец отказался вернуть троих детей матери с пирсингом и тату, несмотря на решение суда — видео

Отец троих детей, которых вернули матери с пирсингом и тату, намерен обжаловать решение суда. Видео © LIFE

Верховный суд Махачкалы вернул троих детей Нине Церетиловой, у которой их изъяли год назад за её внешний вид – цветные волосы, татуировки и пирсинг. Несмотря на это, мать с ними ещё не виделась, она по-прежнему не знает, где находятся сыновья и дочь после того, как их увёз отец. Обе стороны намерены доказывать свою правоту, женщина – возвращать ребят любыми законными методами, а отец – обжаловать судебное решение.

"Решение было — удовлетворить мой иск в отношении Церетилова Магомеда о проживании наших общих детей со мной и отменить решение суда, которое ранее было принято. Все эти года я делала для детей всё, что могла. У меня было сложное детство, и я своим детям не желаю такого же", — рассказала Нина.

Она уверена, что первый суд отнёсся к ней предвзято, а бывший муж, в свою очередь, утверждает, что дети сами не захотели жить с матерью, жаловались, что она их бьёт. Например, дочку избила за то, что та просилась к отцу в Москву.

"Она была укрытая, с исламским образованием, девушка-мусульманка, которая соблюдала религию. Дети её с рождения знали такой. Когда она решила имидж поменять, религию бросить, с этого времени дети начали часто говорить, что она часто пропадает по ночам, пахнет сигаретами, спиртным, кушать не готовит, пирсинги, наколки… Для Дагестана это дико", — сказал Магомед.

Адвокат Нины Екатерина Ляликова заявила, что они с матерью будут однозначно заниматься поисками детей, но пока пытаются договориться мирным путём с экс-супругом и его родителями. Если это не получится, в руках юриста и её подзащитной все ресурсы, гарантированные законом, обращение в службу судебных приставов, полицию.

"Сейчас никто не может расслабиться, успокоиться. Пытаемся договориться миром, с отцом, его родителями, попросить их собрать остатки тёплых чувств к остальным членам семьи и не травмировать детей окончательно", — сказала Ляликова.

Церетилова подчеркнула, что закон на её стороне полностью, и она будет им пользоваться. Адвокат Магомеда Руслан Гимбатов заявил, что отец намерен обжаловать решение суда. Он напомнил, что процедура проходит иначе – нельзя так просто передать ребят матери.

"Когда мы даже получим это решение суда, процедура так не проходит, вот, есть решение, передайте. Нет! Она получит исполнительный лист собственноручно, обратится к судебным приставам, возбудят производство. Если отец будет мешать, то нарушит закон. Он не может не отдать детей. Дети могут не пойти сами", — сказал Гимбатов.

Нина намерена уехать с детьми из Дагестана, как только их вернут. Но ограничивать общение с отцом не собирается, он есть и продолжает быть. Женщина заключила, что никогда не настраивала сыновей и дочь против Магомеда, чем тот и воспользовался.

Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в жизни своих отпрысков, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина Церетилова не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы, что якобы противоречит нормам поведения матери. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу.

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