Российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в карьере взяла золотую медаль чемпионата мира. Да, не смогла справиться с волнением подопечная Этери Тутберидзе и упала, но в целом её номер был идеальным! По итогу произвольной она вторая (152,17), но по общей сумме (233,17) — первая.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева упала на флипе, но смогла собраться и выполнить всё остальное. Ученица Алексея Мишина достойно вернулась на мировое первенство спустя шесть лет. У "императрицы" — серебряная медаль и слёзы счастья. Это великолепный камбэк! Её результат — 141,60 балла в произвольной и итоговый — 220,46.

Александра Трусова заявила сразу пять четверных прыжков в произвольной программе, что ещё никто и никогда не делал. Но, к сожалению, выполнить их идеально не смогла: недокрут и два падения. Однако она смогла сенсационно взять бронзу (152,38 и 217,20), хотя в короткой программе была лишь 12-й.

Кстати, Трусова уже заявила, что не собирается уходить от Евгения Плющенко после не столь удачного выступления на чемпионате мира.

Итоги произвольной программы:

Итоги по сумме двух программ:

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