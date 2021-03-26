Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос журналистов об уходе от Евгения Плющенко после столь неудачного выступления на чемпионате мира.

"Пока ничего не собираюсь менять, всё меня устраивает. Я слухи не знаю, ничего не меняю, всё как есть", — приводит слова Трусовой "Р-Спорт".

Трусова также прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков, которые ранее ещё никто не демонстрировал в одной программе.

"Прокатом недовольна. Как настраивалась? Просто забыла о том, что произошло в короткой. Мне помогал Плющенко, Михайлов звонил прямо перед разминкой. Родители тоже звонили, показывали собак. Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы", — сказала она.

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