Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко
Ученица Евгения Плющенко после сорванной короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме дважды упала в произвольной.
Скриншот © Первый канал
Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос журналистов об уходе от Евгения Плющенко после столь неудачного выступления на чемпионате мира.
"Пока ничего не собираюсь менять, всё меня устраивает. Я слухи не знаю, ничего не меняю, всё как есть", — приводит слова Трусовой "Р-Спорт".
Трусова также прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков, которые ранее ещё никто не демонстрировал в одной программе.
"Прокатом недовольна. Как настраивалась? Просто забыла о том, что произошло в короткой. Мне помогал Плющенко, Михайлов звонил прямо перед разминкой. Родители тоже звонили, показывали собак. Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы", — сказала она.
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