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Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

Ученица Евгения Плющенко после сорванной короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме дважды упала в произвольной.

26 марта 2021, 20:04
<p>Скриншот © Первый канал </p>

Скриншот © Первый канал

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос журналистов об уходе от Евгения Плющенко после столь неудачного выступления на чемпионате мира.

"Пока ничего не собираюсь менять, всё меня устраивает. Я слухи не знаю, ничего не меняю, всё как есть", — приводит слова Трусовой "Р-Спорт".

Трусова сенсационно исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира, но дважды упала

Трусова сенсационно исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира, но дважды упала

Трусова также прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков, которые ранее ещё никто не демонстрировал в одной программе.

"Прокатом недовольна. Как настраивалась? Просто забыла о том, что произошло в короткой. Мне помогал Плющенко, Михайлов звонил прямо перед разминкой. Родители тоже звонили, показывали собак. Пять четверных? Я сюда ехала с этим набором и ни на один четверной меньше делать не собиралась. При любом раскладе короткой программы", сказала она.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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