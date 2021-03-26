"Больше времени уделять футболу": Радимов высказался об арбитре Левникове, вставшем на колено в поддержку BLM
Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.
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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поступок петербургского футбольного судьи Кирилла Левникова, который перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.
"Я по этому поводу вообще ничего не думаю. У каждого свои жизненные взгляды. Я думаю, что это [акция] должно быть разово, а оно длится уже где-то год. Надо больше времени уделять футболу, а не каким-то околофутбольным делам. Футбол и спорт должны быть вне политики, мне кажется", — сказал он телеканалу "Санкт-Петербург".
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Напомним, ранее другой российский футбольный арбитр, Сергей Карасёв, с коллегами отказались вставать на колено в знак поддержки темнокожих. В УЕФА заявили, что не будут его наказывать.
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