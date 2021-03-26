"Больше времени уделять футболу": Радимов высказался об арбитре Левникове, вставшем на колено в поддержку BLM

"Я по этому поводу вообще ничего не думаю. У каждого свои жизненные взгляды. Я думаю, что это [акция] должно быть разово, а оно длится уже где-то год. Надо больше времени уделять футболу, а не каким-то околофутбольным делам. Футбол и спорт должны быть вне политики, мне кажется", — сказал он телеканалу "Санкт-Петербург".