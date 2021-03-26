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"Больше времени уделять футболу": Радимов высказался об арбитре Левникове, вставшем на колено в поддержку BLM

Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

26 марта 2021, 18:22
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VladislavRadimov2014-05-31Face.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поступок петербургского футбольного судьи Кирилла Левникова, который перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.

"Я по этому поводу вообще ничего не думаю. У каждого свои жизненные взгляды. Я думаю, что это [акция] должно быть разово, а оно длится уже где-то год. Надо больше времени уделять футболу, а не каким-то околофутбольным делам. Футбол и спорт должны быть вне политики, мне кажется", — сказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

"Просто стыдоба": Милонов жёстко раскритиковал футбольного судью Левникова, вставшего на колено в поддержку темнокожих

"Просто стыдоба": Милонов жёстко раскритиковал футбольного судью Левникова, вставшего на колено в поддержку темнокожих

Напомним, ранее другой российский футбольный арбитр, Сергей Карасёв, с коллегами отказались вставать на колено в знак поддержки темнокожих. В УЕФА заявили, что не будут его наказывать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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