Под Владимиром задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье

Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю. В ходе допроса подозреваемого следователями будет установлен мотив и обстоятельства совершённого преступления", — говорится в сообщении.

По информации Лайфа, мужчине 25 лет, его зовут Константин П.

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