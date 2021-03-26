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Под Владимиром задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье

Тело мальчика нашли в квартире убийцы.

26 марта 2021, 17:29
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователю. В ходе допроса подозреваемого следователями будет установлен мотив и обстоятельства совершённого преступления", — говорится в сообщении.

По информации Лайфа, мужчине 25 лет, его зовут Константин П.

В петербургской квартире нашли тело подростка с огнестрельным ранением

В петербургской квартире нашли тело подростка с огнестрельным ранением

Напомним, тело подростка с ножевыми ранениями нашли сегодня в одной из квартир подмосковного Солнечногорска. Как сообщал Лайф, погибший познакомился со своим убийцей на улице после того, как проводил подругу. С тех пор в соцсетях он больше не появлялся, а мобильный телефон был выключен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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