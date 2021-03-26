Счётная палата Петербурга проверит расходование бюджетных средств Пискарёвским кладбищем
На нём захоронены сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда и героев войны.
Фото © "Петербургский дневник" / Роман Пименов
Контрольно-счётная палата (КСП) Санкт-Петербурга проверит законность и эффективность деятельности Пискарёвского мемориального кладбища с точки зрения использования бюджетных средств. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
"Специалисты палаты дадут оценку законности, эффективности и целевому использованию средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга за 2019–2021 годы", — сообщили в КСП.
В ведомстве добавили, что за этот период ежегодно предприятие получало около 100 миллионов рублей бюджетных средств. Отмечается, что на Пискарёвском мемориальном кладбище находятся захоронения жертв блокадного Ленинграда и братские могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работа комиссии планируется до 7 мая.
Ранее в "Роскосмосе" отреагировали на выявленные Счётной палатой нарушения на 30 миллиардов рублей.
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