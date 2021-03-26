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Счётная палата Петербурга проверит расходование бюджетных средств Пискарёвским кладбищем

На нём захоронены сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда и героев войны.

26 марта 2021, 17:21
<p>Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-03-26/kontrolnoschetnaya-palata-nachala-proverku-piskarevskogo-memorialnogo-kladbischa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Роман Пименов</p>

Фото © "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Контрольно-счётная палата (КСП) Санкт-Петербурга проверит законность и эффективность деятельности Пискарёвского мемориального кладбища с точки зрения использования бюджетных средств. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Специалисты палаты дадут оценку законности, эффективности и целевому использованию средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга за 2019–2021 годы", — сообщили в КСП.

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В ведомстве добавили, что за этот период ежегодно предприятие получало около 100 миллионов рублей бюджетных средств. Отмечается, что на Пискарёвском мемориальном кладбище находятся захоронения жертв блокадного Ленинграда и братские могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работа комиссии планируется до 7 мая.

Ранее в "Роскосмосе" отреагировали на выявленные Счётной палатой нарушения на 30 миллиардов рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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