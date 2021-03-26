Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области
Олегу Мельниченко 47 лет, он является уроженцем Пензы.
Олег Мельниченко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Указ опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", — говорится в тексте указа.
Уроженцу Пензы Мельниченко 47 лет. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
Лента новостей
Выбор редакции
Два губернатора, мэры и замы министров: Путин оценил работу социальных лифтов в России
Врио губернатора Пензенской области Мельниченко пойдёт на выборы
"Именно в таких условиях надо прививаться": Худрук "Геликон-оперы" рассказал о пункте вакцинации в театре
Под Владимиром задержан подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка в Подмосковье
Счётная палата Петербурга проверит расходование бюджетных средств Пискарёвским кладбищем
Комментариев: 0