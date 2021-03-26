Путин назначил сенатора Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области", — говорится в тексте указа.

Уроженцу Пензы Мельниченко 47 лет. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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