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Новый ролик по S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в Сеть до официальной презентации — видео

Разработчики показали проработку моделей игры и продемонстрировали инструменты создания персонажей.

26 марта 2021, 16:33

В Сети появилось видео с новыми деталями одного из самых ожидаемых игровых шутеров последних лет — S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ролик был опубликован на "Ютубе" незадолго до начала конференции разработчиков, на которой состоится презентация. Мероприятие стартовало 26 марта в 19:00 по московскому времени в режиме онлайн. Видео было практически сразу скрыто от глаз пользователей, однако особо хитрые догадались сохранить ролик и перезалить на другие каналы.

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Разработчики продемонстрировали модели оружия будущей игры, которого обещают более 30 видов, а также показали графическую сторону проработки деталей. Кроме того, разработчики игры представили инструменты для создания уникальных персонажей, с помощью которых внешность героям можно менять вплоть до зубов. Пока дата выхода продолжения культовой игры неизвестна, но обещают показать геймплей уже в этом году.

Впрочем, торопить их не стоит, поскольку спешка и желание выпустить игру быстрее может сыграть с ними злую шутку. Как это вышло с Cyberpunk 2077. Выход игры в декабре прошлого года обернулся настоящим скандалом: разработчиков обвинили в том, что на персональных компьютерах Cyberpunk 2077 оказался недоделанным и "сырым", а на консолях ситуация была настолько плачевной, что Sony пришлось убрать игру из онлайн-магазина из-за жалоб.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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