Лагает на PS4 и Xbox One сильнее, чем на ПК. Cyberpunk 2077 получилась крайне проблемной, стоит ли покупать игру?
Cyberpunk 2077 — самая обсуждаемая игра года. И, как оно всегда бывает, не только из-за сюжета, графики и геймплея, но и из-за проблем. Геймеры жалуются на баги, вылеты и низкое качество картинки. Некоторые требуют возврата денег, но с этим возникают сложности. Почему так получилось и когда это закончится — в материале Лайфа.
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Что происходит с Cyberpunk?
Наконец-то вышла самая ожидаемая игра года. Её релиз долго откладывали и наконец выпустили под выход нового поколения консолей (PS5, Xbox Series X и Series S). И она разочаровала: в игре обнаружилась масса багов на всех платформах.
Фото © Cyberpunk 2077
По информации агентства Bloomberg, руководство студии CD Projekt RED взяло на себя всю ответственность за нестабильность игры. То есть если кто и виноват в проблемах, так это менеджеры, а не программисты, уверены в Projekt RED. Команде разработчиков не будут урезаны премии, а игра получит ряд патчей для устранения ошибок.
— Мы недооценили все масштабы и сложности, которые нужно преодолеть, чтобы воплотить эту игру в реальность, и тем не менее вы сделали всё возможное, чтобы создать и выпустить амбициозную и особенную игру, — написал глава студии и креативный директор проекта Cyberpunk 2077 Адам Бадовски в электронном письме сотрудникам студии.
Больше всего повезло владельцам PS5 и Xbox Series S / X. На них встречаются мелкие баги и вылеты, но глобально игра работает стабильно. Единственное неудобство — игрокам недоступна некстген-версия с улучшенной графикой, она выйдет лишь в 2021 году. То есть владельцы новых PS Xbox играют в режиме обратной совместимости — в версию Cyberpunk для консолей прошлого поколения. Впрочем, это меньшая из бед, гораздо важнее, что игра не вылетает, ошибок во время гейминга не возникает.
Фото © Cyberpunk 2077
Лучше других вышла версия для ПК, но и там много багов. У некоторых игроков Cyberpunk просто не запускается, хотя характеристики железа соответствуют системным требованиям. Другая частая проблема — вылет игры. Хуже всех дела обстоят на консолях прошлого поколения.
Cyberpunk на PS4 и Xbox One — это ад. Консоли же стабильнее ПК, почему так вышло?
Играть в Cyberpunk на PS4 и Xbox One почти невозможно. На их более мощных версиях — PS4 Pro и Xbox One X — ситуация терпимее. Впрочем, и там общее впечатление портится из-за багов, от внезапного проседания частоты кадров это не спасает.
Причём ситуация не изменится со временем. Основной приоритет разработчиков на PS4 и Xbox One — стабильность игры. Качество картинки и окружения уже не станет лучше. Разработчики уделяют внимание консолям по минимуму.
Фото © Cyberpunk 2077
Кроме того, на оптимизацию игры под них было меньше всего времени. По словам представителей CD Projekt RED, журналисты не получили версии игры для PS4 и Xbox One, потому что работы над ними шли вплоть до последних минут до выхода.
Sony отказывается возвращать деньги, но издатель настаивает. Чего ждать геймерам?
Геймеры, в частности владельцы PS4 и PS4 Pro, крайне недовольны оптимизацией игры. По словам пользователей форума ResetEra в "Твиттере", Sony Interactive Entertainment отказывается идти им навстречу и не возвращает средства за покупку игры на платформах PlayStation.
Фото © Cyberpunk 2077
Один из геймеров предоставил скриншот чата, в котором представитель японской компании предлагает подождать выхода обновления Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 с исправлением ошибок.
Поведение Sony противоречит позиции CD Projekt RED. Студия советует геймерам запросить возврат средств там, где игра была куплена, то есть в физическом магазине, PlayStation Store или Microsoft Store. Шанс остаётся — у игроков есть время до 21 декабря, чтобы связаться со службой поддержки CD Projekt RED по электронной почте и изложить свою проблему.
Как Cyberpunk продаётся в России?
Фото © Cyberpunk 2077
В России Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой за последние 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на "М.Видео" и "Эльдорадо". Проект CD Projekt RED обошёл по этому показателю даже такие суперуспешные тайтлы, как Red Dead Redemption 2 и The Last of Us 2.
Аналитики "AliExpress Россия" также заметили рост интереса пользователей к тематическим товарам по Cyberpunk 2077. В период с ноября по декабрь 2020 года количество поисковых запросов по названию игры выросло в 20 раз.
Пик интереса пользователей пришёлся на начало декабря — количество запросов по тематическим товарам выросло в два раза по сравнению с ноябрём.
Самые популярные запросы:
1) Cyberpunk 2077;
2) версия смартфона OnePlus 8T в стилистике игры;
3) куртка-бомбер с принтом из игры;
4) коллекционная фигура из игры;
5) чехол для смартфона с изображениями из Cyberpunk 2077.
Наиболее популярные тематические товары:
1) смартфон OnePlus 8T, версия Cyberpunk 2077;
2) самоклеящиеся стикеры с символикой Cyberpunk 2077;
3) настенный плакат с игровой заставкой;
4) коллекционные виниловые фигурки с героем Киану Ривза;
5) рюкзаки с 3D-принтом по мотивам Cyberpunk 2077.
Проблемы решатся со временем?
Разработчики будут долго исправлять игру с помощью патчей и обновлений. В итоге она станет стабильной, но на тот момент накал утихнет и интерес снизится.
Фото © Cyberpunk 2077
Проблемы со стабильностью игр решаются. Так уже было с Red Dead Redemption 2 в 2019 году. Тогда игра вышла на ПК — спустя год после появления на консолях — и тоже разочаровала обилием багов.
Проблема частично решилась в конце сентября, спустя два месяца после релиза. Студия Rockstar выпустила патч с устранением ошибок. Обновление исправило преимущественно проблемы со стабильностью. ПК-версия перестала вылетать при запуске с использованием DirectX 12 на некоторых версиях Windows 7 и 8 или из-за повреждённого файла с назначениями клавиш.
Фото © Cyberpunk 2077
Помимо этого патч исправил баги в мультиплеере Red Dead Online и ошибку 0x99220000, из-за которой геймеры не могли войти в мультиплеер. То же самое было и с другими хитами — Metro: Exodus, "Ведьмак 3: Дикая охота". Cyberpunk 2077 — это прорыв, и закономерно, что в ней масса ошибок. Они есть у любой требовательной игры.
Когда покупать Cyberpunk?
Как правило, серьёзные ошибки устраняются спустя несколько месяцев после выхода. Весной игра уже должна работать стабильно — и тогда её спокойно можно брать на любой платформе.
Другое дело, эмоций от прохождения и факта наличия игры в библиотеке будет меньше. Cyberpunk станет менее обсуждаемой в Сети, и потенциальных собеседников на тему её прохождения окажется меньше. С рациональной точки зрения лучшее время покупки игры — начало весны 2021 года. С эмоциональной — сейчас. Чтобы вместе во всеми злиться на CD Projekt RED из-за массы багов, но кайфовать от факта владения игрой.