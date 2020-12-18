Лагает на PS4 и Xbox One сильнее, чем на ПК. Cyberpunk 2077 получилась крайне проблемной, стоит ли покупать игру?

Оглавление Что происходит с Cyberpunk? Cyberpunk на PS4 и Xbox One — это ад. Консоли же стабильнее ПК, почему так вышло? Sony отказывается возвращать деньги, но издатель настаивает. Чего ждать геймерам? Как Cyberpunk продаётся в России? Проблемы решатся со временем? Когда покупать Cyberpunk?

Что происходит с Cyberpunk?

Наконец-то вышла самая ожидаемая игра года. Её релиз долго откладывали и наконец выпустили под выход нового поколения консолей (PS5, Xbox Series X и Series S). И она разочаровала: в игре обнаружилась масса багов на всех платформах.

Фото © Cyberpunk 2077

По информации агентства Bloomberg, руководство студии CD Projekt RED взяло на себя всю ответственность за нестабильность игры. То есть если кто и виноват в проблемах, так это менеджеры, а не программисты, уверены в Projekt RED. Команде разработчиков не будут урезаны премии, а игра получит ряд патчей для устранения ошибок.

— Мы недооценили все масштабы и сложности, которые нужно преодолеть, чтобы воплотить эту игру в реальность, и тем не менее вы сделали всё возможное, чтобы создать и выпустить амбициозную и особенную игру, — написал глава студии и креативный директор проекта Cyberpunk 2077 Адам Бадовски в электронном письме сотрудникам студии.

Больше всего повезло владельцам PS5 и Xbox Series S / X. На них встречаются мелкие баги и вылеты, но глобально игра работает стабильно. Единственное неудобство — игрокам недоступна некстген-версия с улучшенной графикой, она выйдет лишь в 2021 году. То есть владельцы новых PS Xbox играют в режиме обратной совместимости — в версию Cyberpunk для консолей прошлого поколения. Впрочем, это меньшая из бед, гораздо важнее, что игра не вылетает, ошибок во время гейминга не возникает.

Фото © Cyberpunk 2077

Лучше других вышла версия для ПК, но и там много багов. У некоторых игроков Cyberpunk просто не запускается, хотя характеристики железа соответствуют системным требованиям. Другая частая проблема — вылет игры. Хуже всех дела обстоят на консолях прошлого поколения.

Cyberpunk на PS4 и Xbox One — это ад. Консоли же стабильнее ПК, почему так вышло?

Играть в Cyberpunk на PS4 и Xbox One почти невозможно. На их более мощных версиях — PS4 Pro и Xbox One X — ситуация терпимее. Впрочем, и там общее впечатление портится из-за багов, от внезапного проседания частоты кадров это не спасает.

Причём ситуация не изменится со временем. Основной приоритет разработчиков на PS4 и Xbox One — стабильность игры. Качество картинки и окружения уже не станет лучше. Разработчики уделяют внимание консолям по минимуму.

Фото © Cyberpunk 2077

Кроме того, на оптимизацию игры под них было меньше всего времени. По словам представителей CD Projekt RED, журналисты не получили версии игры для PS4 и Xbox One, потому что работы над ними шли вплоть до последних минут до выхода.

Геймеры, в частности владельцы PS4 и PS4 Pro, крайне недовольны оптимизацией игры. По словам пользователей форума ResetEra в "Твиттере", Sony Interactive Entertainment отказывается идти им навстречу и не возвращает средства за покупку игры на платформах PlayStation.

Фото © Cyberpunk 2077

Один из геймеров предоставил скриншот чата, в котором представитель японской компании предлагает подождать выхода обновления Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 с исправлением ошибок.

Поведение Sony противоречит позиции CD Projekt RED. Студия советует геймерам запросить возврат средств там, где игра была куплена, то есть в физическом магазине, PlayStation Store или Microsoft Store. Шанс остаётся — у игроков есть время до 21 декабря, чтобы связаться со службой поддержки CD Projekt RED по электронной почте и изложить свою проблему.

Как Cyberpunk продаётся в России?

Фото © Cyberpunk 2077

В России Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой за последние 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на "М.Видео" и "Эльдорадо". Проект CD Projekt RED обошёл по этому показателю даже такие суперуспешные тайтлы, как Red Dead Redemption 2 и The Last of Us 2.

Аналитики "AliExpress Россия" также заметили рост интереса пользователей к тематическим товарам по Cyberpunk 2077. В период с ноября по декабрь 2020 года количество поисковых запросов по названию игры выросло в 20 раз.

Пик интереса пользователей пришёлся на начало декабря — количество запросов по тематическим товарам выросло в два раза по сравнению с ноябрём.

Самые популярные запросы: 1) Cyberpunk 2077; 2) версия смартфона OnePlus 8T в стилистике игры; 3) куртка-бомбер с принтом из игры; 4) коллекционная фигура из игры; 5) чехол для смартфона с изображениями из Cyberpunk 2077.

Наиболее популярные тематические товары: 1) смартфон OnePlus 8T, версия Cyberpunk 2077; 2) самоклеящиеся стикеры с символикой Cyberpunk 2077; 3) настенный плакат с игровой заставкой; 4) коллекционные виниловые фигурки с героем Киану Ривза; 5) рюкзаки с 3D-принтом по мотивам Cyberpunk 2077.

Проблемы решатся со временем?

Разработчики будут долго исправлять игру с помощью патчей и обновлений. В итоге она станет стабильной, но на тот момент накал утихнет и интерес снизится.

Фото © Cyberpunk 2077

Проблемы со стабильностью игр решаются. Так уже было с Red Dead Redemption 2 в 2019 году. Тогда игра вышла на ПК — спустя год после появления на консолях — и тоже разочаровала обилием багов.

Проблема частично решилась в конце сентября, спустя два месяца после релиза. Студия Rockstar выпустила патч с устранением ошибок. Обновление исправило преимущественно проблемы со стабильностью. ПК-версия перестала вылетать при запуске с использованием DirectX 12 на некоторых версиях Windows 7 и 8 или из-за повреждённого файла с назначениями клавиш.

Фото © Cyberpunk 2077

Помимо этого патч исправил баги в мультиплеере Red Dead Online и ошибку 0x99220000, из-за которой геймеры не могли войти в мультиплеер. То же самое было и с другими хитами — Metro: Exodus, "Ведьмак 3: Дикая охота". Cyberpunk 2077 — это прорыв, и закономерно, что в ней масса ошибок. Они есть у любой требовательной игры.

Когда покупать Cyberpunk?

Как правило, серьёзные ошибки устраняются спустя несколько месяцев после выхода. Весной игра уже должна работать стабильно — и тогда её спокойно можно брать на любой платформе.