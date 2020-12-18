Sony удаляет игру Cyberpunk 2077 из магазина после шквала жалоб на недоработки
Её возвращение возможно только после "отдельного распоряжения".
Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) приняла решение отозвать из магазина PlayStation Store самую ожидаемую игру нынешнего года — Cyberpunk 2077 — с Киану Ривзом и вернуть средства всем, кто уже её приобрёл. Об этом сообщается на сайте PlayStation.
— В нашей компании мы стремится к тому, чтобы игровой опыт радовал наших клиентов, поэтому мы вернём игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077, — говорится в сообщении.
Отмечается, что игра вновь станет доступна для покупки после "отдельного распоряжения". Вероятно, когда выйдут патчи с исправлением ошибок. Что примечательно, релиз новинки итак выдался одним из самых многострадальных. Ему предшествовали долгие годы ожидания, ведь она была анонсирована ещё в 2012 году.
Однако вскоре после премьеры небывалый ажиотаж сменился разочарованием: на консолях прошлого поколения — PlayStation 4 и XBox One — часто наблюдались вылеты и баги, на PlayStation 5 и XBox Series X игра работала чуть более стабильно.