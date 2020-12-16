Cyberpunk 2077 покорила россиян. На "Авито" бум продаж даже её символики

Геймеры ищут саму игру, а также посвящённые ей футляры, значки.

Любители интернет-покупок стали в 12 раз чаще искать товары, связанные с мультиплатформенной игрой Cyberpunk 2077. Она вышла 10 декабря и пользуется большим спросом. Если раньше в поисковых запросах на "Авито" она была на 5602-м месте, то теперь же переместилась на 615-ю позицию, сообщили Лайфу в пресс-службе торговой площадки.

Запрос "cyberpunk 2077" стал самым популярным в разделе "Игры, приставки и программы". Вслед за ним идут конкретные запросы о покупке игры для определённых платформ: PS4, Xbox и ПК. Ищут и коллекционную атрибутику: брендированные футляры, значки, брелоки, нашивки, а также экземпляры "Путеводителя по Найт-Сити" — городу, где происходит действие игры. В числе самых необычных товаров — коробки из-под пиццы, специально выпущенные в честь выхода игры.