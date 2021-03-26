"Просто стыдоба": Милонов жёстко раскритиковал футбольного судью Левникова, вставшего на колено в поддержку темнокожих
Парламентарий отметил, что в частном варианте арбитр "может пресмыкаться перед кем угодно".
Фото © Twitter / championat
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Лайфом осудил поступок российского футбольного судьи Кирилла Левникова, который перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.
"Стыдоба. Просто стыдоба. Он же не как фрилансер там находится, а участвует как арбитр, делегированный РФ. Что он себе позволяет? Перед кем он там на коленках решил поползать? Я понимаю, может быть, у него есть какой-то грешок со времён института Патриса Лумумбы, может, он кого-то там обидел. Но тогда он в частном варианте может ползать и пресмыкаться перед кем угодно", — сказал Лайфу народный избранник.
Милонов добавил, что как арбитр, который представляет Россию, Левников просто не имеет права на такие вещи. По мнению депутата, футбольный судья политизирует абсолютно негодным образом вопрос независимых спортивных судей, что непозволительно.
"Судья вне политики", — заключил народный избранник.
Напомним, ранее другой российский футбольный арбитр Сергей Карасёв с коллегами отказались вставать на колено в знак поддержки темнокожих. В УЕФА заявили, что не будут его наказывать.
Лента новостей
Ролик стендапера Дюсенгалиева помог следствию выйти на чёрного риелтора
сегодня в 15:40
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, энергетику и коронавирус
сегодня в 15:36
Вышел из соцсетей, выключил телефон: за несколько часов до убийства подмосковный школьник уехал с неизвестным
сегодня в 15:31
Выбор редакции
УЕФА не планирует наказывать российского арбитра, не вставшего на колено в поддержку темнокожих
"Человек — хайпожор": Виталий Милонов ответил на обвинения экс-депутата в невозврате долга
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию
Путин назначил сенатор Олега Мельниченко и.о. губернатора Пензенской области
Два губернатора, мэры и замы министров: Путин оценил работу социальных лифтов в России
Комментариев: 0