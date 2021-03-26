"Просто стыдоба": Милонов жёстко раскритиковал футбольного судью Левникова, вставшего на колено в поддержку темнокожих

"Стыдоба. Просто стыдоба. Он же не как фрилансер там находится, а участвует как арбитр, делегированный РФ. Что он себе позволяет? Перед кем он там на коленках решил поползать? Я понимаю, может быть, у него есть какой-то грешок со времён института Патриса Лумумбы, может, он кого-то там обидел. Но тогда он в частном варианте может ползать и пресмыкаться перед кем угодно", — сказал Лайфу народный избранник.