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"Просто стыдоба": Милонов жёстко раскритиковал футбольного судью Левникова, вставшего на колено в поддержку темнокожих

Парламентарий отметил, что в частном варианте арбитр "может пресмыкаться перед кем угодно".

26 марта 2021, 15:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/championat/status/1375221104176926726/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">championat</a></p>

Фото © Twitter / championat

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Лайфом осудил поступок российского футбольного судьи Кирилла Левникова, который перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино поучаствовал в акции Black Lives Matter в поддержку темнокожих, встав на одно колено.

"Стыдоба. Просто стыдоба. Он же не как фрилансер там находится, а участвует как арбитр, делегированный РФ. Что он себе позволяет? Перед кем он там на коленках решил поползать? Я понимаю, может быть, у него есть какой-то грешок со времён института Патриса Лумумбы, может, он кого-то там обидел. Но тогда он в частном варианте может ползать и пресмыкаться перед кем угодно", — сказал Лайфу народный избранник.

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Милонов добавил, что как арбитр, который представляет Россию, Левников просто не имеет права на такие вещи. По мнению депутата, футбольный судья политизирует абсолютно негодным образом вопрос независимых спортивных судей, что непозволительно.

"Судья вне политики", — заключил народный избранник.

Напомним, ранее другой российский футбольный арбитр Сергей Карасёв с коллегами отказались вставать на колено в знак поддержки темнокожих. В УЕФА заявили, что не будут его наказывать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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