Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, энергетику и коронавирус

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Еревана.

"При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной", — говорится на сайте Администрации Президента РФ.

Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двухсторон­него сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусом, а также условились о дальнейших контактах.

Напомним, две недели назад Путин провёл переговоры с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонных бесед также обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Зарубежные лидеры "дали высокую оценку эффективным действиям" российских миротворцев. Кроме того, стороны затронули вопрос разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Авторы