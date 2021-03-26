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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, энергетику и коронавирус

Стороны констатировали стабилизацию обстановки в регионе.

26 марта 2021, 15:36
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Еревана.

"При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной", — говорится на сайте Администрации Президента РФ.

Алиев: Конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

Алиев: Конфликт в Нагорном Карабахе остался в истории

Стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двухсторон­него сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусом, а также условились о дальнейших контактах.

Напомним, две недели назад Путин провёл переговоры с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонных бесед также обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Зарубежные лидеры "дали высокую оценку эффективным действиям" российских миротворцев. Кроме того, стороны затронули вопрос разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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