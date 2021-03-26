Вышел из соцсетей, выключил телефон: за несколько часов до убийства подмосковный школьник уехал с неизвестным
Друзья рассказали Лайфу, что никогда этого человека не видели.
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Одноклассники рассказали Лайфу, когда в последний раз видели 15-летнего школьника, тело которого с ножевыми ранениями нашли в Солнечногорске. По словам подростков, парень провожал девушку до остановки и там к нему подошёл неизвестный мужчина и завёл разговор. По данным источника Лайфа, предполагаемый убийца школьника — это его 26-летний знакомый.
Мальчик рассказал подруге, которую провожал, что поехал в Голубое (микрорайон Солнечногорска). Парень отправил ей геолокацию — оказалось, что он находится в лесу. Затем, по словам друзей, он отпросился у мамы погулять подольше, выключил телефон и вышел из аккаунтов в соцсетях. Первым о пропаже школьника заявил его отец, так как сын перестал выходить на связь.
Друг мальчика рассказал нам, что никогда не видел мужчину, который подозревается в убийстве.
Напомним, тело 15-летнего подростка со множественными ножевыми ранениями нашли 26 марта в одной из квартир солнечногорской многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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