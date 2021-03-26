Ролик стендапера Дюсенгалиева помог следствию выйти на чёрного риелтора
Злоумышленник кинул артиста на пять тысяч рублей, но в деле появились другие потерпевшие и более внушительные суммы.
Кадр из видео © YouTube / Салават Дюсенгалиев — Про охоту на риелтора [Шоу историй]
В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении предполагаемого недобросовестного риелтора Максима Савосина. Расследованию дали ход после того, как местный прокурор увидел в Интернете ролик стендапера Салавата Дюсенгалиева с рассказом о деятельности подозреваемого.
Комик рассказал в своём монологе, как Савосин якобы взял у него задаток за съёмную квартиру и перестал выходить на связь. После этого Дюсенгалиев обратился в полицию и нашёл в Интернете не менее 70 товарищей по несчастью, которых, предположительно, обманул тот же человек. Причём если стендапера злоумышленник кинул на пять тысяч рублей, то сумма ущерба в других случаях составила от 50 до 100 тысяч.
РИА "Новости" связалось с адвокатом подозреваемого Андреем Хальзовым. Он подтвердил, что правоохранители задержали его подзащитного только после того, как ролик комика стал популярным.
"Сегодня вечером суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признаёт, мы считаем, что в его действиях нет состава преступления, это обычные отношения риелтора и клиента", — рассказал собеседник агентства.
Юрист уточнил, что в настоящий момент по делу проходит не 70, а всего трое потерпевших и самого стендап-комика среди них нет.
Ранее Лайф рассказывал о стендап-комике из Москвы, который жестоко обманул фанатов, заставив всех поверить в то, что он покончил с собой.
А стендап-комик Юлия Ахмедова ранее рассказала, как её домогался врач прямо на больничной койке.
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