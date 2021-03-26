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Ролик стендапера Дюсенгалиева помог следствию выйти на чёрного риелтора

Злоумышленник кинул артиста на пять тысяч рублей, но в деле появились другие потерпевшие и более внушительные суммы.

26 марта 2021, 15:40
<p>Кадр из видео © YouTube / Салават Дюсенгалиев — Про охоту на риелтора [Шоу историй] </p>

Кадр из видео © YouTube / Салават Дюсенгалиев — Про охоту на риелтора [Шоу историй]

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении предполагаемого недобросовестного риелтора Максима Савосина. Расследованию дали ход после того, как местный прокурор увидел в Интернете ролик стендапера Салавата Дюсенгалиева с рассказом о деятельности подозреваемого.

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Комик рассказал в своём монологе, как Савосин якобы взял у него задаток за съёмную квартиру и перестал выходить на связь. После этого Дюсенгалиев обратился в полицию и нашёл в Интернете не менее 70 товарищей по несчастью, которых, предположительно, обманул тот же человек. Причём если стендапера злоумышленник кинул на пять тысяч рублей, то сумма ущерба в других случаях составила от 50 до 100 тысяч.

РИА "Новости" связалось с адвокатом подозреваемого Андреем Хальзовым. Он подтвердил, что правоохранители задержали его подзащитного только после того, как ролик комика стал популярным.

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"Сегодня вечером суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признаёт, мы считаем, что в его действиях нет состава преступления, это обычные отношения риелтора и клиента", рассказал собеседник агентства.

Юрист уточнил, что в настоящий момент по делу проходит не 70, а всего трое потерпевших и самого стендап-комика среди них нет.

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Ранее Лайф рассказывал о стендап-комике из Москвы, который жестоко обманул фанатов, заставив всех поверить в то, что он покончил с собой.

А стендап-комик Юлия Ахмедова ранее рассказала, как её домогался врач прямо на больничной койке.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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