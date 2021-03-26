Путин заявил о множестве угроз в киберпространстве для суверенитета стран и глобальной безопасности

Россия выступает за незыблемость цифрового суверенитета государства. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны.

"Наша страна выступает за незыблемость цифрового суверенитета государства. А это значит, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", — сказал Путин.

По словам президента, XXI век является временем прорывного развития информационных технологий, завоёвывающих все сферы жизни. Которые, однако, нередко становятся глобальной площадкой для противоборства.

Помимо кибератак, информационных войн и других видов деструктивного онлайн-поведения, в цифровой среде присутствуют террористы и представители ОПГ. Такой фактор является угрозой для глобальной безопасности и суверенитета стран мира.

Путин напомнил, что Россия была одной из тех стран, кто первым призвал мировое сообщество к совместной работе в глобальной цифровой сфере. А для этого необходимо разработать правовые нормы, основанные на принципе справедливости, которые при этом будут устраивать всех.

"Важно сообща разработать и согласовать универсальные, справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве. С чёткими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий. И придать им юридически обязательный характер. То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно соблюдать", — подчеркнул Путин.

Но каждая страна, по мнению главы государства, может и должна самостоятельно определять границы своего цифрового суверенитета. Сюда входят информационное пространство и инфраструктура.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что Россию отключат от Глобальной сети, "если у кого-то снесёт голову", но у властей есть план на этот случай.

Авторы