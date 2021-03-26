"Я этого человека абсолютно не знаю": Москвича больше года атакуют коллекторы за долги его "двойника"

Коллекторы атакуют москвича за долги по кредиту его "двойника". Видео © LIFE

Жителя Москвы Валерия Петрова уже более года мучают коллекторы, требуя выплатить долги, которые успел набрать его "двойник". Лайф пообщался с пострадавшим и узнал подробности.

Петров убеждён в том, что вся история началась с момента подачи документов в МФЦ на оформление прописки в Москве, чтобы получить более высокую пенсию. Ранее он был зарегистрирован в городе Реутове. А с декабря 2019 года мужчине стали поступать "письма счастья" и звонки от разных финансовых организаций. В них от Петрова требовали погасить сумму основного долга, пени и проценты.

С некоторыми получалось конструктивно побеседовать. Однако другие начинали хамить, поэтому мужчина просто бросал трубку.

Интересный случай произошёл в "Кредит Европа банке". Поначалу с Петровым там разговаривали на повышенных тонах. Но после просьбы запросить копию паспорта из кредитного досье подтвердилось несоответствие. Мужчине предоставили фотографию его "двойника", на которой тот подтверждал свою личность и факт оформления кредита.

"Бланк паспорта был взят, забиты туда данные мои, вклеена фотография. И с этим паспортом человек гуляет. Это не просто копию моего паспорта откатали и там, раз, аккуратненько вклеили и с этой копией гуляют. Оригинальный паспорт. Его сделал какой-то сотрудник МФЦ. Там прописка стояла один в один как у меня. И с этим паспортом оригинальным вклеена другая фотография другого человека. И они пошли по этим организациям. Сколько их ещё — трудно сказать", — рассказал Петров.

Адвокат мужчины Денис Банкин отметил, что они с клиентом очень вовремя спохватились и ничего в итоге не было списано. Однако в рамках уже заведённых уголовных дел Петров не является потерпевшим, поскольку непосредственно ему ущерб не был нанесён.

"Конечно, меня немножко трясло от всего этого и "множко". И меня, и супругу. Потому что когда ты не понимаешь что делать и с тебя требуют. И ты реально понимаешь, что к тебе завтра придут и опишут квартиру", — поделился мыслями собеседник Лайфа.

Пока в Москве мошенники, используя чужие паспорта, берут кредиты, их сахалинские "коллеги" вызывают местных жителей на допрос к следователю.

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