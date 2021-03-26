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Немецкие СМИ заявили о хакерской атаке на компьютеры семи депутатов бундестага

Журналисты предположили, что злоумышленники якобы могут иметь связи с Россией.

26 марта 2021, 16:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Хакеры предприняли попытку взломать компьютеры семи депутатов немецкого бундестага и 31 депутата региональных парламентов, информирует немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Местным народным избранникам пришли фишинговые сообщения с вредоносными ссылками.

Целью злоумышленников были члены правящих партий: Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter, которая якобы имеет связи с Россией.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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