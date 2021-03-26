Немецкие СМИ заявили о хакерской атаке на компьютеры семи депутатов бундестага

Хакеры предприняли попытку взломать компьютеры семи депутатов немецкого бундестага и 31 депутата региональных парламентов, информирует немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Местным народным избранникам пришли фишинговые сообщения с вредоносными ссылками.

Целью злоумышленников были члены правящих партий: Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter, которая якобы имеет связи с Россией.

Ранее Лайф рассказывал, что в США ищут "российского" хакера, который взломал аккаунты 22 военных. Злоумышленник от имени этих людей приобрёл дорогостоящие товары в магазинах, находящихся в ведении Пентагона.

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