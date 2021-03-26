Немецкие СМИ заявили о хакерской атаке на компьютеры семи депутатов бундестага
Журналисты предположили, что злоумышленники якобы могут иметь связи с Россией.
Фото © Pixabay
Хакеры предприняли попытку взломать компьютеры семи депутатов немецкого бундестага и 31 депутата региональных парламентов, информирует немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Местным народным избранникам пришли фишинговые сообщения с вредоносными ссылками.
Целью злоумышленников были члены правящих партий: Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter, которая якобы имеет связи с Россией.
Ранее Лайф рассказывал, что в США ищут "российского" хакера, который взломал аккаунты 22 военных. Злоумышленник от имени этих людей приобрёл дорогостоящие товары в магазинах, находящихся в ведении Пентагона.
Лента новостей
Новый ролик по S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в Сеть до официальной презентации — видео
сегодня в 16:33
"Я этого человека абсолютно не знаю": Москвича больше года атакуют коллекторы за долги его "двойника"
сегодня в 16:23
Путин заявил о множестве угроз в киберпространстве для суверенитета стран и глобальной безопасности
сегодня в 15:55
Выбор редакции
"Там реально эпидемия": Названы две самые опасные страны, из которых в Россию могут привезти новые штаммы ковида
Россияне из-за ковида массово захотели быть хакерами
Новый ролик по S.T.A.L.K.E.R. 2 слили в Сеть до официальной презентации — видео
Два губернатора, мэры и замы министров: Путин оценил работу социальных лифтов в России
"Я этого человека абсолютно не знаю": Москвича больше года атакуют коллекторы за долги его "двойника"
Комментариев: 0