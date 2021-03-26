Два губернатора, мэры и замы министров: Путин оценил работу социальных лифтов в России

Президент Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей". За пару лет в мероприятиях, организованных платформой, приняли участие более пяти миллионов человек. Некоторые испытывали свои силы целыми семьями. Например, взрослые участвовали в конкурсах "Лидеры России", а их дети — в школьном "Большая перемена" или студенческом "Я — профессионал".

Гендиректор платформы Алексей Комиссаров рассказал президенту и о самом авторитетном участнике соревнования - бабушке Жене, 89-летней авторе инста-блогов про путешествия по России.

"Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместителей министров, федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших крупнейших компаний – все, кого я перечислил, прошли через эту платформ", - признался президент в начале встречи с участниками многочисленных конкурсов.

Путин подтвердил, что социальные лифты в рамках этой платформы действительно работают, то есть громкое название организации – не просто слова. Кстати, именно президент в послании Федеральному собранию 2018 года впервые озвучил эту фразу "Россия – страна возможностей" и принял решение о создании одноименной организации.

В планах платформы – ещё больше новых возможностей для всех.

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