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В Минздраве предрекли россиянам ещё один-два года ковидных ограничений

В том числе при путешествиях.

26 марта 2021, 17:10
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Часть противокоронавирусных ограничительных мер не будет снята в течение одного-двух лет. Об этом в интервью радиостанции "Вести FM" заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определённые ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", — отметил Чуланов.

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Напомним, что за прошедшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 501 859 заболевших, 97 017 летальных исходов. Вылечился 4 120 161 человек.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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