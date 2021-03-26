В Минздраве предрекли россиянам ещё один-два года ковидных ограничений

Часть противокоронавирусных ограничительных мер не будет снята в течение одного-двух лет. Об этом в интервью радиостанции "Вести FM" заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определённые ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", — отметил Чуланов.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 501 859 заболевших, 97 017 летальных исходов. Вылечился 4 120 161 человек.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила вероятность третьей волны ковида в России.

Авторы