У бодибилдера разорвалась грудная мышца, когда он решил взять штангу весом 220 кг — жуткое видео
Эти кадры лучше не смотреть людям со слабыми нервами.
23-летний бодибилдер Райан Кроули тренировался под присмотром популярного пауэрлифтера Ларри Уилса в Дубае. Парень успешно взял вес в 180 килограммов, но решил, что этого ему мало.
Видео © Instagram / larrywheels
Культурист добавил ещё 40 килограммов, но это решение оказалось для него роковым. На кадрах ролика, которым поделился в "Инстаграме" Ларри, видно одну из серьёзнейших травм в мире бодибилдеров. У парня во время жима лёжа произошёл разрыв грудной мышцы, пишет The Sun.
Райана с посиневшим туловищем срочно госпитализировали и сделали операцию. Теперь парню предстоит длительное восстановление.
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