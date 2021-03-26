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У бодибилдера разорвалась грудная мышца, когда он решил взять штангу весом 220 кг — жуткое видео

Эти кадры лучше не смотреть людям со слабыми нервами.

26 марта 2021, 15:18

Фото © Instagram / ryancrowley97

23-летний бодибилдер Райан Кроули тренировался под присмотром популярного пауэрлифтера Ларри Уилса в Дубае. Парень успешно взял вес в 180 килограммов, но решил, что этого ему мало.

Видео © Instagram / larrywheels

Культурист добавил ещё 40 килограммов, но это решение оказалось для него роковым. На кадрах ролика, которым поделился в "Инстаграме" Ларри, видно одну из серьёзнейших травм в мире бодибилдеров. У парня во время жима лёжа произошёл разрыв грудной мышцы, пишет The Sun.

Фото © Instagram / ryancrowley97

Фото © Instagram / ryancrowley97

Райана с посиневшим туловищем срочно госпитализировали и сделали операцию. Теперь парню предстоит длительное восстановление.

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В Питере трое мужчин похитили девушку экс-голкипера "Динамо" и продержали её в плену 6 часов

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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