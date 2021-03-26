У бодибилдера разорвалась грудная мышца, когда он решил взять штангу весом 220 кг — жуткое видео

23-летний бодибилдер Райан Кроули тренировался под присмотром популярного пауэрлифтера Ларри Уилса в Дубае. Парень успешно взял вес в 180 килограммов, но решил, что этого ему мало.

Культурист добавил ещё 40 килограммов, но это решение оказалось для него роковым. На кадрах ролика, которым поделился в "Инстаграме" Ларри, видно одну из серьёзнейших травм в мире бодибилдеров. У парня во время жима лёжа произошёл разрыв грудной мышцы, пишет The Sun.