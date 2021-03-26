"Именно в таких условиях надо прививаться": Худрук "Геликон-оперы" рассказал о пункте вакцинации в театре

Художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман в беседе с RT рассказал о пункте вакцинации от коронавируса в здании театра.

"Прямо у нас в театре открыт центр вакцинации — в месте, куда зритель всегда приходил получать счастливые эмоции. И вот именно в таких эмоциях надо получить эту вакцину", — отметил Бертман.

Он добавил, что почти все сотрудники театра уже привились, включая артистов и музыкантов оркестра. Они ждут зрителей и готовы организовывать спектакли в том формате и объёме, какие были в доковидное время.

"Дорогие друзья, вакцинируйтесь, приходите в театры, потому что здесь живёт свобода. И, конечно, приходите в "Геликон-оперу", — призвал Бертман.

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