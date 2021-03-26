Врио губернатора Пензенской области Мельниченко пойдёт на выборы

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении пойти на выборы главы региона в сентябре 2021 года.

"Да, на выборы я пойду. От "Единой России", — приводит его слова ТАСС.

Мельниченко также уточнил, что в числе своих приоритетных задач он считает реализацию нацпроектов и вакцинацию жителей региона от коронавируса.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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