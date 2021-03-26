Врио губернатора Пензенской области Мельниченко пойдёт на выборы
Голосование состоится 19 сентября.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о намерении пойти на выборы главы региона в сентябре 2021 года.
"Да, на выборы я пойду. От "Единой России", — приводит его слова ТАСС.
Мельниченко также уточнил, что в числе своих приоритетных задач он считает реализацию нацпроектов и вакцинацию жителей региона от коронавируса.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Предыдущий глава региона Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей 21 марта. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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