Трусова сенсационно исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира, но дважды упала
До неё ещё никто не прыгал пять четверных в одной программе.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Фигуристка Александра Трусова провалила короткую программу, став лишь 12-й. Чтобы попасть на подиум, в произвольной ей нужно было показывать максимум. Она заявила пять четверных прыжков, но, к сожалению, выполнить их идеально не смогла.
Ученица Плющенко упала два раза и сделала недокрут, но все остальные элементы выполнила чётко. Судьи ей поставили 152,38 балла, и за две программы у неё 217,20 балла. Пока она лидирует.
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