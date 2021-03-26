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Трусова сенсационно исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира, но дважды упала

До неё ещё никто не прыгал пять четверных в одной программе.

26 марта 2021, 19:38

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Фигуристка Александра Трусова провалила короткую программу, став лишь 12-й. Чтобы попасть на подиум, в произвольной ей нужно было показывать максимум. Она заявила пять четверных прыжков, но, к сожалению, выполнить их идеально не смогла.

Ученица Плющенко упала два раза и сделала недокрут, но все остальные элементы выполнила чётко. Судьи ей поставили 152,38 балла, и за две программы у неё 217,20 балла. Пока она лидирует.

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Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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