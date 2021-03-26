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СКА разгромил "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Армейцы закрыли серию со счётом 4-1.

26 марта 2021, 19:50

Фото © Пресс-служба КХЛ

Санкт-петербургский СКА в пятом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина разгромил московское "Динамо" (4:0) и вышел в полуфинал турнира.

Динамовцы в первых двух периодах в два раза перебросали армейцев, однако забить и повести в игре, которая для бело-голубых в случае поражения становилась последней в сезоне, им так и не удалось. А вот армейцы свои моменты реализовали. Евгений Тимкин за пять секунд до первого перерыва открыл счёт.

Второй период получился во многом определяющим. Армейцы усилиями Эмиля Галимова (25') и Игоря Ожиганова (27') дважды реализовали большинство и практически сняли все вопросы о первом полуфиналисте от Западной конференции.

Заключительный отрезок матча подопечные Валерия Брагина сыграли на удержание добытого ранее преимущества, не дав гостям и шанса на спасение серии. А нападающий армейцев Владислав Цицюра на восьмой минуте периода установил окончательный счёт этой встречи.

Шведский голкипер СКА Магнус Хеллберг отразил все 25 бросков по своим воротам, тем самым засушив второй матч в этом плей-офф.

Таким образом, СКА, уступив "Динамо" в первой игре (1:4), одержал четыре победы подряд (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0) и выиграл четвертьфинальную серию.

Соперник армейцев по полуфиналу Кубка Гагарина сезона 2020/21 определится в противостоянии ЦСКА и "Локомотива". После пяти матчей в серии ведёт ЦСКА — 3-2.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

  • СКА — "Динамо" М — 4:0 (1:0; 2:0; 1:0), в серии — 4-1
  • "Авангард" — "Металлург" — 4:0 (2:0; 0:0; 2:0), в серии — 3-2
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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