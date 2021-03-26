СКА разгромил "Динамо" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Армейцы закрыли серию со счётом 4-1.
Фото © Пресс-служба КХЛ
Санкт-петербургский СКА в пятом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина разгромил московское "Динамо" (4:0) и вышел в полуфинал турнира.
Динамовцы в первых двух периодах в два раза перебросали армейцев, однако забить и повести в игре, которая для бело-голубых в случае поражения становилась последней в сезоне, им так и не удалось. А вот армейцы свои моменты реализовали. Евгений Тимкин за пять секунд до первого перерыва открыл счёт.
Второй период получился во многом определяющим. Армейцы усилиями Эмиля Галимова (25') и Игоря Ожиганова (27') дважды реализовали большинство и практически сняли все вопросы о первом полуфиналисте от Западной конференции.
Заключительный отрезок матча подопечные Валерия Брагина сыграли на удержание добытого ранее преимущества, не дав гостям и шанса на спасение серии. А нападающий армейцев Владислав Цицюра на восьмой минуте периода установил окончательный счёт этой встречи.
Шведский голкипер СКА Магнус Хеллберг отразил все 25 бросков по своим воротам, тем самым засушив второй матч в этом плей-офф.
Таким образом, СКА, уступив "Динамо" в первой игре (1:4), одержал четыре победы подряд (1:0; 3:2 ОТ; 3:1; 4:0) и выиграл четвертьфинальную серию.
Соперник армейцев по полуфиналу Кубка Гагарина сезона 2020/21 определится в противостоянии ЦСКА и "Локомотива". После пяти матчей в серии ведёт ЦСКА — 3-2.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
- СКА — "Динамо" М — 4:0 (1:0; 2:0; 1:0), в серии — 4-1
- "Авангард" — "Металлург" — 4:0 (2:0; 0:0; 2:0), в серии — 3-2
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