"Путь стойкости и мужества": Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил вклад ведомства в решение важнейших государственных задач.

"Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач и вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом", — сказал президент.

Глава государства также отметил достижения Росгвардии в сфере контроля за гражданским оборотом оружия и охране закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий. Путин заявил, что ведомство достойно, с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняет возложенную на него из-за пандемии гуманитарную миссию — следит за исполнением ограничительных мер в ряде регионов.

"Хочу особо отметить, что в Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций, вошедших в её состав внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения — ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры — росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь. Путь стойкости и мужества, честного, преданного служения родине и нашему народу", — подчеркнул Путин.

Росгвардейцы действуют твёрдо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ, уверен президент. Он поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, чёткое решение стоящих перед ними задач, а также пожелал им и их семьям здоровья, счастья и успехов.

Напомним, что 25 марта глава государства общался с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. А позже, как сообщал Лайф, Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного актёра.

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