Масштабный сбой произошёл в работе Instagram

Очередной сбой произошёл в работе социальной сети Instagram в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе сервиса начали фиксировать примерно в 22:34 мск. О неполадках сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Польши, России и других стран. Большинство юзеров (71%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 15% — на сбои авторизации, 12% говорят о недоступности сайта.

Напомним, что 19 марта наблюдались глобальные проблемы в работе сервисов "Инстаграм" и "Вотсап". Перебои затронули несколько стран, в том числе и Россию. На устранение проблем понадобилось 40 минут.

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