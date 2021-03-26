Мэр Тбилиси и знаменитый экс-футболист попал в больницу из-за проблем с мозгом

Мэр Тбилиси Каха Каладзе попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Градоначальник и знаменитый экс-футболист сообщил, что у него подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия — нарушение кровоснабжения мозга.

"Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник", — написал Каладзе на своей странице в "Фейсбуке" и уточнил, что нахождение в больнице не помешало работе — он трудится дистанционно.

Вертебро-базилярная недостаточность — ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях, которое ведёт к нарушению работы головного мозга. Вестибулопатия — нарушение функции вестибулярного анализатора.

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