Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мэр Тбилиси и знаменитый экс-футболист попал в больницу из-за проблем с мозгом

Нахождение в клинике не помешало работе — Каладзе трудится дистанционно.

26 марта 2021, 20:16
<p>Фото © ТАСС / Alex</p>

Фото © ТАСС / Alex

Мэр Тбилиси Каха Каладзе попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Градоначальник и знаменитый экс-футболист сообщил, что у него подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия — нарушение кровоснабжения мозга.

"Считаю обязанным сообщить, что у меня подтвердился вертебро-базилярный синдром и вестибулопатия, из-за чего я прохожу медицинское обследование в одной из клиник", — написал Каладзе на своей странице в "Фейсбуке" и уточнил, что нахождение в больнице не помешало работе — он трудится дистанционно.

Большая часть Грузии погрузилась во мрак из-за крупной аварии на ЛЭП

Большая часть Грузии погрузилась во мрак из-за крупной аварии на ЛЭП

Вертебро-базилярная недостаточность — ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях, которое ведёт к нарушению работы головного мозга. Вестибулопатия — нарушение функции вестибулярного анализатора.

Ранее Лайф писал о том, что в Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Фармацевтического короля Шпигеля госпитализировали в реанимацию

23 марта, 06:31

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

16 марта, 14:58

Зеленский обратился к руководству стран "нормандской четвёрки" с призывом прекратить огонь в Донбассе

сегодня в 19:08

"Пропадает по ночам, пахнет сигаретами": отец отказался вернуть троих детей матери с пирсингом и тату, несмотря на решение суда — видео

сегодня в 21:12

Лайф публикует видео спасательных работ на месте взрыва и обрушения дома в Новой Москве

сегодня в 21:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1