Финансист из Петербурга предложил добавить в раскладку айфона новый эмодзи с изображением рубля. Видео © LIFE

Петербургский финансист Сергей Бриз выступил с инициативой, касающейся внедрения эмодзи-рубля в раскладки виртуальных клавиатур. Он опубликовал петицию на Change.org, где обратился к компании Unicode Consortium. Организация регулирует стандарты кодирования символов, в том числе знаки и эмодзи. Лайф пообщался с Бризом об этой инициативе.

"Инициатива появилась просто. Просто обратил внимание на то, что значки эмодзи различных валют есть, но нет значка рубля, что, как мне показалось, воспитывает неправильное отношение к рублю в целом. Как будто бы не патриотично иметь, я считаю, в русской раскладке отсутствие рубля", — объяснил финансист











Бриз рассказал, что с ним уже связались люди из разных уголков России, поддержавшие данную инициативу. Некоторые из граждан устраивали одиночные пикеты. Правда, как отметил собеседник Лайфа, вряд ли были такие россияне, которые прежде выступали бы с подобным заявлением.

"Смотрел в Интернете, выступал ли кто-либо ещё с подобным заявлением. Может быть, я плохо смотрел, но я ничего на нашёл. Поэтому я думаю, что я — единственный инициатор. Плюс те люди, которые меня поддержали", — отметил Бриз.

На момент публикации заметки петицию подписали 712 человек. Бриз пояснил, что к этому числу стоит прибавить тех, кто писал ему в "Инстаграме" и других социальных сетях. Поэтому пока данную инициативу открыто поддержало около 1000 человек.

Ранее Лайф писал о правилах приличия в Интернете. В том числе и об использовании эмодзи.

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