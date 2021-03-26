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Президент Молдавии попросила Путина прислать "Спутник V"

Купить российскую вакцину сейчас невозможно, её можно получить только в качестве помощи.

26 марта 2021, 19:51
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом глава государства рассказала в эфире телеканала RTR Moldova.

"Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но её могут передать в качестве помощи", — сообщила президент Молдавии.

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По заявлению Санду, лидеры других стран получили аналогичные письма. В феврале Агентство по лекарствам Молдавии зарегистрировало три вакцины от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". Вакцинацию в стране проводят первыми двумя препаратами, которые получили бесплатно.

Ранее Лайф писал о том, что разработчик "Спутника V" оценил число заражений ковидом после обеих прививок.

Авторы
Юлия Коновалова

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