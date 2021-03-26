Сотрудник супермаркета в Новосибирске жёстко вышвырнул покупателя из магазина — видео
Словесной перепалки мужчинам оказалось недостаточно, и в ход пошли кулаки.
Сотрудник супермаркета в Новосибирске жёстко вышвырнул покупателя из магазина. Видео © Соцсети
Посетители супермаркета в торговом центре "Район", расположенном в Новосибирске, стали невольными свидетелями схватки между покупателем и сотрудником магазина. Видео опубликовано в группе anonym_pashino в соцсети "ВКонтакте".
На снятых очевидцами кадрах видно, что между мужчинами возник спор. Тогда работник магазина "Мария-Ра", вероятно, не сдержавшись, жёстко ударил посетителя кулаком по лицу. Тот не растерялся и дал сдачи сжатым в кулаке телефоном. Потасовка продолжилась, несмотря на то что мужчин попытался разнять другой сотрудник супермаркета.
Затем работник догнал уходящего оппонента, повалил его и вышвырнул из магазина. А после как ни в чём не бывало вернулся на своё место. В УМВД РФ по региону местным СМИ подтвердили, что по указанному адресу выезжал наряд полиции. Но суть конфликта остаётся неясной.
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