В Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода
Мужчина переходил Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.
26 марта в 20:20 полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, переходившего Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход скончался", — рассказали в ведомстве.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена служебная проверка.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве водитель на "мерседесе" влетел в двух женщин на тротуаре и сбежал с места ДТП — видео.
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