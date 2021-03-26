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В Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

26 марта 2021, 20:55

В Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android)

26 марта в 20:20 полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, переходившего Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"Водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход скончался", — рассказали в ведомстве.

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На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначена служебная проверка.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве водитель на "мерседесе" влетел в двух женщин на тротуаре и сбежал с места ДТП — видео.

Авторы
Юлия Коновалова

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