Лайф публикует видео спасательных работ на месте взрыва и обрушения дома в Новой Москве

Лайф публикует видео с места взрыва жилого дома в Новой Москве. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва в частном доме на Родниковой улице в Новой Москве, где спасатели пытаются извлечь из-под обломков мужчину. Пострадавшего прижало рухнувшими конструкциями, но он в сознании.

На кадрах видно, что жилой дом рухнул полностью. По данным Лайфа, это был трёхэтажный таунхаус площадью 10 на 15 метров. По факту происшествия ГСУ СКР по Москве организовало доследственную проверку, на место выехали следователи и криминалисты.

Напомним, жилой дом в поселении Московский обрушился после взрыва газового баллона. Первым из-под обломков достали мужчину лет 50 на вид. Его доставили в больницу с подозрением на множественные переломы.

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