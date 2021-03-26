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"Что нарушили – неведомо": В Белоруссии возмутились отстранением от Евровидения

Решение о дисквалификации страны политически мотивировано, уверены в Минске.

26 марта 2021, 21:33
<p>Фото © <a href="https://galasyzmesta.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт группы "Галасы 3Места"</a></p>

Фото © Сайт группы "Галасы 3Места"

Организаторы Евровидения проинформировали Минск об отстранении, но из письма непонятна суть претензий к новой песне белорусской группы "Галасы 3Места". Об этом заявил председатель белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" — члена Европейского вещательного союза (ЕВС) Иван Эйсмонт.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит — мы-то знаем, что любит — Европейский союз... Нам прислали письмо, из которого ничего не понятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо", — приводятся слова Эйсмонта на сайте телеканала ОНТ.

Он рассказал, что суть претензий к новой композиции белорусского участника Минску так и не пояснили. Эйсмонта возмутило, что организаторы не разъяснили, какие именно слова противоречат требованиям или "связаны с политикой" ЕВС.

"Научу тебя плясать под дудочку": Почему Евровидение запрещает белорусской группе выступать на конкурсе

"Научу тебя плясать под дудочку": Почему Евровидение запрещает белорусской группе выступать на конкурсе

Напомним, организаторы Евровидения ранее попросили Белоруссию заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Сегодня же стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении.

Авторы
Юлия Коновалова

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