Белоруссию отстранили от участия в Евровидении. Новую песню тоже забраковали

Белоруссию отстранили от участия в конкурсе Евровидение-2021, поскольку представленная страной новая песня не соответствует правилам конкурса. Об этом сообщили в Европейском вещательном союзе (EBU).

"EBU и контрольная группа, управляющий совет конкурса, тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить её право на участие в конкурсе. Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила", — говорится в заявлении организаторов.

Напомним, для участия в Евровидении 2021 года от Белоруссии была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с композицией "Я научу тебя". Текст песни оказался достаточно провокационным и неоднозначным. Организаторы Евровидения посчитали композицию политизированной и не допустили её до конкурса. Группа была вынуждена подготовить для состязания новую песню.

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