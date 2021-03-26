Зеленский обратился к руководству стран "нормандской четвёрки" с призывом прекратить огонь в Донбассе
Ранее Киев заявил, что под Горловкой погибли четверо украинских военных. Однако в ДНР опровергли эту информацию.
Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству стран "нормандской четверки" с призывом сделать всё возможное для прекращения огня в Донбассе.
"Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокорённых. Сегодня мы снова потеряли четырёх защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четвёрки" и партнёров сделать всё возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — заявил Зеленский в "Твиттере".
Напомним, ранее Киев заявил, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. Однако в ДНР опровергли это утверждение, отметив, что украинская сторона по халатности командиров понесла потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях, а затем попыталась списать их на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики.
В свою очередь пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович добавил, что Украина обратились к ОБСЕ с целью организации заседания подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.
Приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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