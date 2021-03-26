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Зеленский обратился к руководству стран "нормандской четвёрки" с призывом прекратить огонь в Донбассе

Ранее Киев заявил, что под Горловкой погибли четверо украинских военных. Однако в ДНР опровергли эту информацию.

26 марта 2021, 19:08
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству стран "нормандской четверки" с призывом сделать всё возможное для прекращения огня в Донбассе.

"Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокорённых. Сегодня мы снова потеряли четырёх защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четвёрки" и партнёров сделать всё возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — заявил Зеленский в "Твиттере".

Напомним, ранее Киев заявил, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. Однако в ДНР опровергли это утверждение, отметив, что украинская сторона по халатности командиров понесла потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях, а затем попыталась списать их на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики.

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В свою очередь пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович добавил, что Украина обратились к ОБСЕ с целью организации заседания подгруппы ТКГ по вопросам безопасности.

Приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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