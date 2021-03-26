В Москве прошёл электоральный экспертный форум, посвящённый общественному наблюдению на выборах в Госдуму

Участники отметили, что активно проводится подготовка независимых наблюдателей и развивается сеть региональных общественных штабов.

В рамках I Всероссийского электорального экспертного форума прошёл круглый стол, посвящённый общественному наблюдению на предстоящих выборах 2021 года. Организатором мероприятия является Координационный совет по контролю за голосованием при Общественной палате РФ. Об этом сообщили на сайте Независимого общественного мониторинга.

По словам члена Общественной палаты РФ, исполнительного директора Ассоциации НОМ Алёны Булгаковой, удалось полностью сформировать инфраструктуру общественного и экспертного наблюдения. Активно проводится подготовка независимых наблюдателей. Развивается сеть региональных общественных штабов, где присутствуют лидеры мнений в конкретных регионах.

"К настоящему моменту они созданы во всех регионах страны. Это открытые площадки, о которых должно знать как можно большее число людей, все избиратели. В их работе уже задействованы лидеры общественного мнения, представители СМИ и авторитетные эксперты", — отметила Булгакова.

В свою очередь член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод призвал расширять количество экспертов и внимательно следить за выборами всех уровней. Также он отметил, что увеличилось количество политических партий, что говорит о нарастании конкуренции на выборах в Госдуму.

"Наша задача — выращивать пул электоральных экспертов, неангажированных с политическими силами", — добавил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.