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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал погоду летом

Он раздумывал недолго, выбирая одну из мисок, которые символизировали разную погоду.

26 марта 2021, 18:28

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Эрмитажный кот-оракул Ахилл сделал свой прогноз погоды на лето в Санкт-Петербурге. Перед пушистиком поставили две миски. Первая из них на голубом фоне символизировала для петербуржцев холодное лето, а вторую украсили шляпой от палящего солнца, она отвечала за жаркий сезон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В результате кота больше заинтересовала женская шляпка. Он подошёл к миске с ней, немного подумал и сделал выбор в пользу жаркого лета. Кстати, ранее Ахилла пригласили предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу.

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Ранее Лайф рассказывал, что названы самые популярные российские города для отдыха этим летом. Аналитики отметили, что средняя стоимость авиабилета в этом году составляет 10,6 тысячи рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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