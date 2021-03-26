Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал погоду летом
Он раздумывал недолго, выбирая одну из мисок, которые символизировали разную погоду.
Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Эрмитажный кот-оракул Ахилл сделал свой прогноз погоды на лето в Санкт-Петербурге. Перед пушистиком поставили две миски. Первая из них на голубом фоне символизировала для петербуржцев холодное лето, а вторую украсили шляпой от палящего солнца, она отвечала за жаркий сезон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В результате кота больше заинтересовала женская шляпка. Он подошёл к миске с ней, немного подумал и сделал выбор в пользу жаркого лета. Кстати, ранее Ахилла пригласили предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу.
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