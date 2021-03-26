Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал погоду летом

Эрмитажный кот-оракул Ахилл сделал свой прогноз погоды на лето в Санкт-Петербурге. Перед пушистиком поставили две миски. Первая из них на голубом фоне символизировала для петербуржцев холодное лето, а вторую украсили шляпой от палящего солнца, она отвечала за жаркий сезон, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В результате кота больше заинтересовала женская шляпка. Он подошёл к миске с ней, немного подумал и сделал выбор в пользу жаркого лета. Кстати, ранее Ахилла пригласили предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу.

Ранее Лайф рассказывал, что названы самые популярные российские города для отдыха этим летом. Аналитики отметили, что средняя стоимость авиабилета в этом году составляет 10,6 тысячи рублей.

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