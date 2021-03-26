В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных во время обстрела под Горловкой

В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных под Горловкой во время обстрела. Управление Народной милиции республики сообщило, что информация не соответствует действительности.

Ранее в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины заявили, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В штабе ООС добавили, что обстрел производился из "запрещённых Минскими договорённостями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов".

"Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач", — приводит сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в районе населённого пункта Шумы дислоцируются силы украинской армии, которые в пятницу обстреливали районы на западе Горловки, однако военнослужащие Народной милиции "не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек".

Также Народная милиция сообщила, что на этой позиции были зафиксированы два взрыва, а в радиоэфире украинских силовиков звучали запросы к командованию об эвакуации раненых. В ДНР заключили, что украинская сторона по халатности командиров понесла потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях, а затем попыталась списать их на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики.

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