В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных во время обстрела под Горловкой
Военное ведомство республики полагает, что силовики подорвались на минных заграждениях по халатности командиров.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных под Горловкой во время обстрела. Управление Народной милиции республики сообщило, что информация не соответствует действительности.
Ранее в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины заявили, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В штабе ООС добавили, что обстрел производился из "запрещённых Минскими договорённостями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов".
"Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач", — приводит сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что в районе населённого пункта Шумы дислоцируются силы украинской армии, которые в пятницу обстреливали районы на западе Горловки, однако военнослужащие Народной милиции "не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек".
Также Народная милиция сообщила, что на этой позиции были зафиксированы два взрыва, а в радиоэфире украинских силовиков звучали запросы к командованию об эвакуации раненых. В ДНР заключили, что украинская сторона по халатности командиров понесла потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях, а затем попыталась списать их на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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