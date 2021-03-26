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В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных во время обстрела под Горловкой

Военное ведомство республики полагает, что силовики подорвались на минных заграждениях по халатности командиров.

26 марта 2021, 18:33
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В ДНР опровергли заявления Киева о гибели украинских военных под Горловкой во время обстрела. Управление Народной милиции республики сообщило, что информация не соответствует действительности.

Ранее в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины заявили, что во время обстрела населённого пункта Шумы в Донбассе погибли четверо военнослужащих, ещё двое были ранены. В штабе ООС добавили, что обстрел производился из "запрещённых Минскими договорённостями минометов калибра 82 миллиметра, станковых автоматических гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов".

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"Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач", — приводит сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что в районе населённого пункта Шумы дислоцируются силы украинской армии, которые в пятницу обстреливали районы на западе Горловки, однако военнослужащие Народной милиции "не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек".

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Также Народная милиция сообщила, что на этой позиции были зафиксированы два взрыва, а в радиоэфире украинских силовиков звучали запросы к командованию об эвакуации раненых. В ДНР заключили, что украинская сторона по халатности командиров понесла потери от подрывов на минно-взрывных заграждениях, а затем попыталась списать их на обстрел со стороны Донецкой Народной Республики.

Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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