AP: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

По данным СМИ, речь идёт о первых переговорах по климату международного уровня, которые организует администрация Байдена. Их детали не раскрываются. Также пока нет официального подтверждения от Белого дома.

Напомним, ранее США вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого Штаты вывел Дональд Трамп. Байден же подписал указ о возвращении в свой первый день пребывания на посту президента. Но не всем американцам это понравилось. Так, 12 штатов подали иск на Байдена, отмечая, что климатический указ приведёт к издержкам на фантастическую сумму в 9,5 триллиона долларов. Истцы переживают, что эта невероятная цифра будет использоваться, чтобы оправдать огромное расширение федеральных властей, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев.