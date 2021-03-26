AP: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Официального подтверждения от Белого дома пока не поступало.
Фото © ТАСС / imago images / Xinhua, Дружинин Алексей, Pool / Michael Reynolds
Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату. Об этом сообщает AP со ссылкой на официальных лиц.
По данным СМИ, речь идёт о первых переговорах по климату международного уровня, которые организует администрация Байдена. Их детали не раскрываются. Также пока нет официального подтверждения от Белого дома.
Однако известно, что 22–23 апреля США намерены провести саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Главной темой встречи станет объединение усилий по сокращению вредных выбросов.
Напомним, ранее США вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого Штаты вывел Дональд Трамп. Байден же подписал указ о возвращении в свой первый день пребывания на посту президента. Но не всем американцам это понравилось. Так, 12 штатов подали иск на Байдена, отмечая, что климатический указ приведёт к издержкам на фантастическую сумму в 9,5 триллиона долларов. Истцы переживают, что эта невероятная цифра будет использоваться, чтобы оправдать огромное расширение федеральных властей, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев.
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