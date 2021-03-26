"Всё вокруг в крови... Спасите нас!" Момент смертельного столкновения поездов в Египте попал на видео

Момент трагического столкновения пассажирских поездов в Египте попал на видео. Видео © Twitter / EgyptTodayMag

Число пострадавших в результате трагического столкновения пассажирских поездов в Египте увеличилось до 108, сообщило Министерство здравоохранения страны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии, видео публикуют местные СМИ.

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление железнодорожного управления, причиной инцидента стало то, что неизвестные лица сорвали стоп-кран в одном из составов, после чего он остановился, а второй, ехавший в том же направлении, врезался в него.

Поезда столкнулись на не очень высокой скорости, в результате чего два вагона были разрушены, а третий перевернулся. Трагедия произошла в районе города Тахта провинции Сохаг. На кадрах видны покорёженные конструкции, очевидцы пытались самостоятельно оказать помощь пострадавшим.

"Людей невозможно спасти, это ужасно. Там остались дети. Нам нужен кран, чтобы поднять вагоны, но его до сих пор нет. Мы не можем спасти даже тех, кто остался в живых и сейчас истекает кровью", — эмоционально рассказал свидетель крушения на видео, опубликованном Reuters.

Агентство также показало кадры изнутри поезда, окровавленных людей своими силами извлекали из вагонов, несколько раненых сидели на земле возле железнодорожного полотна в ожидании помощи.

"Всё вокруг в крови... Спасите нас... О, Боже, там моя дочь, моя мать..." — слышны на видео голоса пострадавших.

Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси дал поручение премьер-министру и всем профильным ведомствам присутствовать на месте аварии и докладывать о текущей обстановке. Он заявил в "Твиттере", что все виновные в этой трагедии будут наказаны без промедления, и выразил соболезнования семьям погибших. На место происшествия прибыл Генпрокурор Египта Хамада ас-Сави, прокуратура начала расследование.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми заявил, что трёхсторонний саммит между Ираком, Иорданией и Египтом в Багдаде будет отложен в знак солидарности из-за столкновения поездов, и выразил глубочайшие соболезнования правительству и народу Египта.

Ранее Лайф рассказывал, что в США при столкновении перевозившего нефтепродукты поезда с грузовиком произошёл мощный взрыв. Лайф публиковал видео.

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