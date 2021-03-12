"Научу тебя плясать под дудочку": Почему Евровидение запрещает белорусской группе выступать на конкурсе

Евровидение вляпалось в очередной политический скандал. Стало известно, что организаторы конкурса отказались принимать песню от участников из Белоруссии — группы "Галасы ЗМеста". Как заявили представители мероприятия, композиция не может быть представлена в её нынешнем виде, поскольку она… "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Организаторам не понравились следующие строчки в тексте: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Здесь можно спорить, что именно имели в виду авторы песни, — никаких открытых политических призывов в ней не содержится. Но тут вот какое дело. "Галасы ЗМеста" — группа, образовавшаяся совсем недавно — на фоне неудавшейся попытки "майдана" в Белоруссии. Эти события и побудили музыкантов создать сатирический коллектив. В своих песнях "Галасы ЗМеста" высмеивают сами протесты и их вдохновителей.

Примечательно также то, что в прошлом году в Минске планировали отправить на Евровидение группу VAL, однако музыканты засветились на акциях протеста, и группа была отстранена от участия в конкурсе. Думаю, всех этих факторов организаторам фестиваля уже было достаточно. Но нужно было придраться к чему-то конкретному. Вот и придрались к строчке из песни новых конкурсантов. И предложили изменить её или заменить песню целиком. Однако музыканты на такой шантаж не согласились. Фронтмен "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил, что не будет ничего редактировать, и не исключил отказ Белоруссии от участия в конкурсе.

"Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали", — пояснил музыкант, добавив, что ситуация не вызывает у него удивления. Действительно, удивительного ничего нет, учитывая отношение на Западе к белорусскому президенту. Если один из лидеров оппозиции — Светлана Тихановская — спокойно разъезжает по Европе, встречаясь с мировыми лидерами, то было бы странно, если бы там дали микрофон людям, выражающим альтернативную точку зрения на события в Белоруссии.

Мне интересно, а если бы, как планировалось изначально, от Белоруссии поехала группа VAL, да ещё и с "антилукашенковской" песней, организаторы конкурса тоже бы сказали, что это ставит под сомнение его неполитический характер? Сомнительно. Ведь, когда на Евровидении говорят, что они вне политики, они просто врут.

Вот лишь несколько примеров типичных для Запада двойных стандартов, проявляющихся даже на, казалось бы, действительно аполитичном песенном конкурсе. 2005 год. Украину на фестивале представляет коллектив "Гринджолы" с песней… внимание… "Разом нас богато". Ну, той самой, что "Ющенко — так! Ющенко — так! Це — наш президент", ставшей годом ранее гимном "оранжевой революции". Надо отметить, что музыканты с 30 баллами заняли 19-е место из 24, что стало худшим достижением Украины на Евровидении. Очевидно, внутриукраинские разборки европейского слушателя не заинтересовали. Но вопрос. А как насчёт сомнений в неполитическом характере конкурса? А?

2007 год. Представлявший Украину Андрей Данилко в образе Верки Сердючки спел песню со словами на монгольском Lasha Tumbai. Монгольский мало кто знает, в отличие от английского, и в строчке все услышали Russia goodbye. Казалось бы, организаторы конкурса на основании одного подозрения на политику должны были отреагировать. Но опять тишина.

2009 год. Грузинская группа "Стефане и 3G" поёт: We Don't Wanna Put In, в которой все слышат "Мы не хотим Путина". Тут организаторы всё же сочли, что это слишком, и решили не "палиться" — за год до этого была российско-грузинская война, и политический подтекст был налицо. В итоге Грузию заставили отказалась от участия в конкурсе. Но это исключение, а не правило.

2016-й. Украину представляла певица Джамала с песней "1944", которая уже была откровенным манифестом того крымско-татарского меньшинства, которое не поддержало присоединение Крыма к России. И что? Мало того что не запретили, так ещё и присудили победу. Несмотря на то что лидером зрительского голосования стал российский певец Сергей Лазарев, он не получил ни одного балла от 20 из 41 страны. Кто-то верит в объективность такого судейства? Блоковое голосование и покупка голосов на Евровидении — это вообще отдельная тема, и тут тоже почти всегда замешана политика.

Откровенной политикой можно назвать и присуждение в 2014-м победы Кончите Вурст, что многие восприняли не только как навязывание нетрадиционных ценностей, но и действие назло России, в выступлении представительниц которой критики усмотрели поддержку присоединения Крыма. Впрочем, были политические скандалы и в старые времена. Вернее, его почему-то не случилось в 1976-м, когда представительница Греции спела антитурецкую песню в знак протеста против вторжения турецкой армии на Кипр. Песню почему-то никто не счёл ставящей под сомнение неполитический характер конкурса и не потребовал заменить.

Почему-то организаторы конкурса не раз и не два закрывали глаза на откровенную политизированность отдельных песен — буквально на грани лозунгов. Большинство случаев имели чёткую антироссийскую направленность. Но стоит заподозрить россиян или белорусов в попытке донести свою точку зрения на происходящее в их странах (достаточно просто подозрения на двоякое толкование строк) — то сразу включается протест: "Стоп! Мы вне политики!".

А как же песни, которые пели представители Украины? Ах да, вы не понимаете, это другое…

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