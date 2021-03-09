Опасная рулетка: что пишут западные СМИ о том, как еврочиновники пытаются дискредитировать российскую вакцину "Спутник V"

Казалось бы, публикация результатов испытаний "Спутника V" в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet поставила жирную точку на всех попытках европейских политиков дискредитировать российскую вакцину. Однако ряд структур Евросоюза пытается оспорить репутацию нашей вакцины. Причина проста — им нужен "Спутник V", но по идеологическим соображениям они не хотят это признать.

С каждой неделей в ряды сторонников "Спутника V" встают всё новые европейские страны. Каждая из них пытается провести сертификацию российской вакцины через собственных регуляторов. В ответ глава Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе назвала процедуру экстренного оформления вакцины "Спутник V" в ряде европейских стран русской рулеткой. Якобы слишком мало данных о количестве привитых, поэтому непонятно, насколько эффективной окажется вакцина. А значит, страны должны воздержаться от её сертификации на национальном уровне.

В России, естественно, возмутились. Потребовали извинений за клевету и дискредитацию. Однако европейцы не видят тут повода для принесения извинений. По мнению "Радио Свобода", ведомство всего лишь "предупреждает страны ЕС о необходимости не одобрять вакцину "Спутник V" на уровне национальных регуляторов до тех пор, пока EMA не убедится в безопасности" российского препарата. Немецкий журнал Spiegel уверяет, что российская вакцина проходит те же процедуры, которые до неё проходили другие вакцины. И что EMA просто заботится о здоровье простых европейцев.

Весьма, надо сказать, интересная забота — затяжная бюрократическая процедура оформления русской вакцины, которая началась слишком поздно (привет европейским бюрократам) и закончится в лучшем случае через несколько месяцев. А в это время простые европейцы, получается, должны умирать без вакцины, ведь Еврокомиссия, мягко говоря, опростоволосилась и не сумела обеспечить доставку в ЕС заказанных ею миллионов доз Pfizer и AstraZeneca.

Компании-производители отказались поставить уже оплаченные дозы по причинам форс-мажора. И вроде бы Еврокомиссия это понимает, говорит о том, что страны-члены "имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков". Однако затем устами других чиновников предостерегает от игры в русскую рулетку.

И это не колебания вместе с линией партии, а её отсутствие. Умная часть еврочиновников понимает, что если вакцины не будет, то население отдельных стран возьмётся за вилы, а элиты снова заговорят о том, что такой ЕС им не нужен. Глупая же часть считает, что русские слишком хорошо воспользовались европейскими сложностями.

СМИ пишут о том, что русские выигрывают у Запада битву за вакцинацию в странах Восточной Европы. Причём не только в Сербии и Македонии, но и в странах, входящих в ЕС. Венгрия и Словакия уже заключили контракты, Австрия и Хорватия на очереди, а болгарская оппозиция требует у властей немедленно начать закупки. Что же касается Западной Европы, то Италия вообще намерена производить вакцину у себя и уже подписала соответствующий контракт с Россией. Причём о какой-то солидарности с ЕС итальянцы не думают. Если EMA одобрит препарат, то произведённая в Италии вакцина (10 миллионов доз до конца года) будет использоваться лишь в Италии. Если не одобрит, то итальянцы пустят её на экспорт в те страны, которые одобрили.

Поэтому отчасти госпожа Виртумер-Хохе права. Для Европы это действительно русская рулетка. Правда, не в лечебном, а в политическом смысле. Когда будет ясно, что на фоне отсутствующих европейских вакцин Россия спасает народы ЕС от коронавируса, вести дальнейшую русофобскую пропаганду среди жителей Евросоюза будет очень непросто. Поэтому ответственные товарищи и усилили накал дискредитации, снова намекая — это кот в мешке. И что Москва, предлагая Европе этого кота "испробовать", параллельно занимается дискредитацией настоящих, проверенных (то есть западных) вакцин.

Американская газета The Wall Street Journal углядела целую "российскую кампанию по дезинформации с целью подорвать доверие к Pfizer и другим вакцинам от коронавируса". С ней согласился американский Госдеп. "Очевидно, что Россия снова использует свои старые фокусы и рискует жизнями людей для того, чтобы распространять дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают каждый день жизни", — поясняет глава пресс-службы этого ведомства Нед Прайс.

Однако Москве нет смысла как-то дискредитировать эти препараты, они сами себя дискредитируют в процессе вакцинирования. Самая эффективная западная вакцина — Moderna — применяется в основном для вакцинации американцев. Вторая по качеству — американо-немецкая Pfizer — имеет столь большое количество зарегистрированных побочных эффектов, что её даже как-то стыдно называть надёжной вакциной. Третья — британско-шведская AstraZeneca — считается не только ненадёжной, но ещё и малоэффективной.

Поэтому, вместо того чтобы одобрить "Спутник V", госпоже Виртумер-Хохе (а вместе с ней Spiegel, "Радио Свобода" и другим американо-европейским СМИ) стоит признать опасной вакцину Pfizer и ненадёжной AstraZeneca "западной рулеткой". И перестать играть жизнями граждан Евросоюза во имя больших европейских интересов. А для этого нужно немного: если уж не помогать, то, по крайней мере, не препятствовать сертификации российской вакцины на уровне стран – членов Европейского союза. Пусть венгры, итальянцы, немцы, словаки и другие европейские народы получат доступ и к российской, и к западным вакцинам. После чего сами решат, что им колоть.

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