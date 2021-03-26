Рогозин показал впечатляющие снимки Земли сразу с трёх спутников
Синхронные фото были сделаны несколько дней назад.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал снимки Земли, сделанные сразу с трёх российских метеоспутников: "Арктика-М" № 1 и "Электро-Л" № 2 и № 3. Нашу планету космические аппараты запечатлели 24 марта в 15:30 мск одновременно.
Фото © Телеграм-канал "Рогозин"
К слову, в составе отечественной орбитальной группировки сейчас работает шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".
Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны. Так, в октябре с космодрома Восточный улетит первый посадочный аппарат "Луна-25". РФ начнёт освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе отправит на спутник Земли экспедиции. К слову, дирекцию "Роскосмоса" по подготовке миссий на Луну возглавил лично Рогозин.
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