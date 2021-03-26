Рогозин показал впечатляющие снимки Земли сразу с трёх спутников

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал снимки Земли, сделанные сразу с трёх российских метеоспутников: "Арктика-М" № 1 и "Электро-Л" № 2 и № 3. Нашу планету космические аппараты запечатлели 24 марта в 15:30 мск одновременно.

К слову, в составе отечественной орбитальной группировки сейчас работает шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".