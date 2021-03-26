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Рогозин показал впечатляющие снимки Земли сразу с трёх спутников

Синхронные фото были сделаны несколько дней назад.

26 марта 2021, 22:19

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал снимки Земли, сделанные сразу с трёх российских метеоспутников: "Арктика-М" № 1 и "Электро-Л" № 2 и № 3. Нашу планету космические аппараты запечатлели 24 марта в 15:30 мск одновременно.

Фото © Телеграм-канал "Рогозин"

Фото © Телеграм-канал "Рогозин"

К слову, в составе отечественной орбитальной группировки сейчас работает шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".

Ранее глава "Роскосмоса" сообщил, что впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны. Так, в октябре с космодрома Восточный улетит первый посадочный аппарат "Луна-25". РФ начнёт освоение Южного полюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе отправит на спутник Земли экспедиции. К слову, дирекцию "Роскосмоса" по подготовке миссий на Луну возглавил лично Рогозин.

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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